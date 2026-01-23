المسائية ترمب يدشن مجلس السلام في غزة ويتعهد بنزع سلاح حماس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسميا تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وقال ترمب إن الفرصة سانحة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم. تقديم: حياة اليماني

