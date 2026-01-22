الحرب في السودان تتسبب بأطول فترة إغلاق للمدارس عالميا

حذّرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من أن الحرب الدائرة في السودان تسببت في حرمان أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، فيما وصفته بأنه أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم.

وبحسب ما جاء في "المسائية" فقد أكدت المنظمة أن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن التعليم بالبلاد أمضوا 484 يوما دون دخول أي فصل دراسي، مؤكدة أن هذه المدة تتجاوز حتى فترات الإغلاق التي شهدها العالم خلال جائحة "كوفيد-19".

وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال"، يواجه السودان اليوم أحد أسوأ أزمات التعليم عالميا، حيث أُغلقت أعداد كبيرة من المدارس بالكامل، كما تعرضت أخرى للتدمير أو تم تحويلها إلى ملاجئ للنازحين.

ويعد إقليم دارفور الذي يقع معظمه تحت سيطرة قوات الدعم السريع الأكثر تضررا، إذ لا يعمل في ولاية شمال دارفور سوى 3% من نحو 1100 مدرسة.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر عاصمة الولاية، مما عزز قبضتها على الإقليم بأكمله.

تقديم: حسام يحيى