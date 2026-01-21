المسائية الخرطوم تعلن العثور على رفات قتلى من ضحايا الدعم السريع

قالت حكومة ولاية الخرطوم إن هيئة الطب العدلي، التابعة لوزارة الصحة بالولاية، عثرت على رفات عدد من الجثامين داخل بئر في حي مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب ما جاء في "نافذة السودان" على شاشة الجزيرة مباشر، أوضحت حكومة الولاية في تعميم صحفي أن هيئة الطب العدلي شرعت في انتشال الرفات، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع قامت بقتل الضحايا والتخلّص من جثامينهم داخل البئر. تقديم: سالم المحروقي

