الرئاسة السورية تعلن التوصّل إلى تفاهم مع قسد بشأن الحسكة

أعلنت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات قسد بشأن قضايا متعلّقة بمستقبل محافظة الحسكة، ومنحَ الاتفاقُ قسد 4 أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا.

وأوضحت الرئاسة أنه في حال إتمام الاتفاق لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على الأطراف، وسيُناقَش لاحقا الجدول الزمني وتفاصيل الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما فيها مدينة القامشلي.

وفيما يخص المشاورات مع زعيم قسد مظلوم عبدي، أكدت الرئاسة السورية أن عبدي سيطرح اسم مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، كما سيقترح مرشحا لمنصب محافظ الحسكة، فضلا عن ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

تقديم: أحمد طه