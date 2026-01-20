"الجنائية الدولية" تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في الفاشر

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر غربي السودان خلال حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر وبعد سقوطها.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، أفادت نزهات شميم خان نائبة المدعي العام، أن المكتب جمع معلومات وأدلة أظهرت عددا لا يحصى من الجرائم، يُدّعى أن أفرادا من قوات الدعم السريع ارتكبوها ضد السكان المدنيين، منها الاغتصاب والإعدام بإجراءات موجزة، والاحتجاز وإساءة المعاملة وقتل الأشخاص من أصول إثنية غير عربية، وانتهاك حرمة الجثامين.

تقديم: وعد زكريا