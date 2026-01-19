وزارة الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

ويشمل الاتفاق 14 بندا أبرزها تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا.

إضافة إلى التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين ودمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

تقديم: أحمد طه