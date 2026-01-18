المسائية ردود فعل متباينة على إعلان تشكيل مجلس السلام في غزة

خطة الرئيس الأميركي ترامب بشأن السلام في غزة ماضية في طريقها بصرف النظر عما تثيره من ردود فعل متباينة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اقرأ المزيد

وتم الإعلان عن تشكيل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي ولجنة إدارة غزة، ولكلٍّ تشكيله ومهامه، بينما أكدت الولايات المتحدة التزامها الكامل بدعم هذا الإطار الانتقالي، بالتنسيق مع إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي. ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى التعاون مع اللجنة الوطنية ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية لضمان التنفيذ السريع للخطة. تقديم: أحمد طه

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ