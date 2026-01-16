المسائية 449 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عقب إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن الاحتلال ومنذ سريان الاتفاق يواصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية.

وأكد بيان مكتب الإعلام الحكومي أن الاحتلال نفّذ 581 عمليةَ قصف واستهداف لمواطنين ولمنازلهم إضافة إلى 195 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية أسفرت عن استشهاد 449 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفيات وإصابة 2046 آخرين، إضافة إلى 50 حالة اعتقال. تقديم: وعد زكريا

