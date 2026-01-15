المسائية السعودية تجدد دعوتها لمنع التدخلات الأجنبية في السودان

شددت المملكة العربية السعودية على أهمية منع التدخلات الخارجية في السودان، ووقف الدعم الخارجي بالسلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب، واصفة الأمر بأنه مُلحّ وضروري.

وحثّ وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، على وقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لنفاذ المساعدات، جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري بالقاهرة. كما جدد الخريجي الدعوة لإرساء حل سياسي سوداني-سوداني يقوم على احترام سيادة ووحدة السودان ودعم مؤسسات الدولة. تقديم: حسام يحيى

