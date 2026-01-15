إعلان إطلاق المرحلة الثانية لإنهاء الحرب في غزة

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نيابة عن الرئيس دونالد ترامب إطلاق المرحلة الثانية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والانتقال إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار.

وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة آخر أسير إسرائيلي، ووجّه الشكر لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي أفضت إلى هذا التقدم.

تقديم: أحمد طه