انعقاد اجتماع الآلية التشاورية لحل الأزمة السودانية بالقاهرة

انعقد في القاهرة اجتماع الآلية التشاورية لحل الأزمة السودانية بحضور عدد من المسؤولين الإقليميين والأمميين، وجدد المجتمعون دعوتهم للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض انفصال أي جزء منه.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إنهاء القتال في السودان يتطلب هدنة عاجلة، تليها عملية سياسية تحفظ وحدة السودان ومؤسساته، وتمنع تشكيل أي كيانات موازية، واعتبر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص للسودان رمطان لعمامرة، أن أي مساس بالأمن السوداني هو مساس بالأمن المصري.

من جهته، دعا لعمامرة إلى ما سماه تغليب الحكمة والتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في السودان، وشدد على ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.

تقديم: سالم المحروقي