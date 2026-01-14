واشنطن تصنف جماعة الإخوان المسلمين بعدة دول "منظمة إرهابية"
صنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان “منظمات إرهابية”، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
كما صنّفت وزارة الخارجية الأميركية فرع الجماعة في لبنان "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أشد التصنيفات، بينما أدرجت وزارة الخزانة فرعي الأردن ومصر كـ"جماعتين إرهابيتين" مصنفتين خصيصا لتقديم الدعم لحركة حماس.
