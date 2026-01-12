عودة الحكومة السودانية إلى العمل من العاصمة الخرطوم

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن حكومته ستقود عملية السلام حتى يتحقق الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا أن السلام يتطلب الشجاعة، وأن رغبتهم في تحقيقه لا تعني انكسارا.

وأشار إدريس إلى أنهم يسعون لفرض السلام داخليا وخارجيا، بما يشمل الدول التي تتدخل في السودان بالوكالة، معلنا عن بدء إنشاء آليات تنفيذ مبادرة الحكومة للسلام والتي تشمل المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية والعملية السياسية.

وتوقع رئيس الوزراء السوداني عودة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، مؤكدا أن العودة ستكون وفق رؤية الحكومة وليس وفق أجندات معادية للبلاد.

تقديم: أحمد طه