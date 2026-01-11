المسائية الحكومة السورية تجري عملية إنفاذ قانون في أحياء بمدينة حلب

قالت وزارة الخارجية السورية إن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في أحياء محددة من مدينة حلب، استهدفت جماعات مسلحة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه.

وأكدت الخارجية أن التدخل لا يرقى إلى حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي أو استهداف على أسس عرقية أو دينية، وأن الحكومة ستبدأ عملية مسح للمناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها. تقديم: أحمد طه

