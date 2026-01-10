المسائية أمين حزب المؤتمر الشعبي: لا بد من حكم مدني في السودان

حمّل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج قيادة الجيش السوداني المسؤولية العسكرية والسياسية والإنسانية عما حدث في البلاد، وشدد على استبدال قيادة بعيدة عن السياسة بقيادة الجيش الحالية.

وشدد الحاج على وجوب أن يكون هناك حكم مدني في البلاد تقوده القوى المدنية بعيدا عن العسكريين، وأن يتم دمج الدعم السريع في الجيش وفق الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان مع القوى المدنية قبل الحرب. وأكد الحاج عدم اعتراف حزب المؤتمر الشعبي بحكومة "تأسيس" بقيادة الدعم السريع واعترافه بحكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان. تقديم: أحمد طه

