مفارقة العام الجديد.. العالم يحتفل وغزة تنزف

بينما يحتفل العالم بعام جديد وسط أجواء الفرح والمرح والسرور، على النقيض تماما تدخل غزة عامها الجديد وسط أجواء الحزن والبؤس والهموم، بين زخات الرصاص وتساقط القذائف ومشاهد الدمار والخراب.

دمار غير مسبوق خلفته الحرب وجثث لشهداء لا تزال تحت الأنقاض، آلاف الأسر استشهد جميع أفرادها وأسر أخرى تضمد جراح مصابيها.

عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع تمنع إسرائيل عنهم العلاج، إضافة إلى هذه التحديات يواجه سكان غزة وأطفالهم البرد والمطر والصقيع ولا يجدون سوى خيام مهترئة يحتمون بها من البرد.