الاتحاد الأفريقي يثمّن مبادرة الحكومة السودانية للسلام

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ترحيبه بمبادرة السلام التي قدمتها الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا إياها خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة الراهنة في السودان.

ووصف رئيس المفوضية المبادرة بأنها إطار شامل يعكس إدراكا واضحا لتعقيدات الأزمة التي يواجهها السودان والتزاما جادا بإنهاء الأعمال العدائية ووقف العنف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية كبيرة للجوانب السياسية والإنسانية والأمنية التي تضمنتها المبادرة باعتبارها تشكل أساسا موثوقا به لسلام دائم.

