ضربة جوية محدودة على معدات قتالية في ميناء المكلا اليمني

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة على معدات قتالية نُقلت من ميناء الفجيرة إلى ميناء المُكَلّا لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح التحالف في بيان رسمي أنه رصد تحركات لسفينتين قدمتا من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد، من دون الحصول على تصاريح رسمية، مشيرا إلى أن السفينتين قامتا بتعطيل منظومات التتبع الخاصة بهما.

وأكد التحالف التزامه بما وصفه بخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، مشددا على رفضه وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق المسبق مع حكومة الشرعية والتحالف.