واشنطن تدعو إلى تبني مسار يفضي إلى السلام في السودان

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء الخطاب الصادر عن قيادة الجيش السوداني، والذي يدعو إلى تبني حلول عسكرية للأزمة، ويفرض شروطا مسبقة أمام أي جهود للتوصل إلى هدنة.

وقال تومي بيغوت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن القادة العسكريين في السودان كان الأجدر بهم السعي إلى مسار يفضي إلى السلام بدلا من إدامة الصراع، في وقت يعاني فيه عشرات الملايين من السودانيين من تداعيات الحرب.

وأكد أن السلام الدائم في السودان يستلزم ترتيبات يتم التوصل إليها عبر التفاوض، تُنهي العنف على الفور، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وتضع إطارا واضحا لوقف دائم لإطلاق النار، وبدء حوار مدني شامل.