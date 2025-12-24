تواصل ردود الفعل بشأن مبادرة السودان أمام مجلس الأمن

قال تحالف السودان التأسيسي بقيادة قوات الدعم السريع، إن ما طرحه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، لا يعدو كونه تكرارا لما سبق أن قدمه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة تحت مسمى خريطة الطريق.

وأوضح المتحدث باسم تحالف تأسيس علاء الدين عوض نقد، أن ما وصفه كامل إدريس بمبادرة جديدة للسلام يمثل محاولة مكشوفة للهروب من مبادرة الرباعية، التي قال إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رفضها.

وأضاف نقد أن ما سماها بالجماعة الإرهابية لا تسعى إلى تحقيق السلام أو إيقاف الحرب، وإنما تعمل على استمرارها وإهدار الوقت عبر ما وصفه بصناعة تحالفات زائفة، ومحاولات إعادة نظام المؤتمر الوطني المحلول إلى السلطة، في تحد لإرادة السودانيين وثورتهم في ديسمبر/كانون الأول 2018.