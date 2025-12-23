مبادرة سودانية جديدة في مجلس الأمن لإحلال السلام

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، عرض مبادرة الحكومة السودانية للسلام بهدف وضع حد لما وصفه بالعدوان المسلح، وحماية المدنيين، وحقن الدماء، ووقف معاناة السودانيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح إدريس في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي أن الخطوات الأساسية للمبادرة تشمل إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يتزامن معه انسحاب مقاتلي ما وصفها بالمليشيا (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، تنفيذا لإعلان المبادئ الموقع في جدة.

وضمن ردود الفعل على مبادرة إدريس، قال التحالف المدني لقوى الثورة بالسودان "صمود" إن المبادرة لم تقدم جديدا سوى التأكيد على استمرار الحرب وتصاعدها وتفاقم تبعاتها الكارثية على السودانيين، وإنه لا يمكن التعاطي معها بشكل جاد كجهد لإيقاف نزيف الدماء في البلاد.

وحذر تحالف صمود من أن هذه الأطروحات تمثل محاولة للتهرب من مسار السلام المقترح في خارطة طريق الرباعية، وفتحا لسوق المبادرات لإظهار ما وصفها بسلطة بورتسودان (الحكومة السودانية) بأنها تبحث عن السلام، في الوقت الذي تقوم فيه عمليا بإجهاض المبادرة الأكثر جدية لإيقاف القتال، وفق تعبيره.