المسائية رئيس حزب الأمة يحذر من خطورة الأوضاع في كردفان

أكد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، أن الأوضاع في إقليم كردفان دخلت مرحلة بالغة الخطورة، محذرا من أن المخاطر باتت تحيط بمدن مثل الأبيّض وأم روابة والرهد، مع استمرار الحصار على كادوقلي والدلنج.

وأوضح الفاضل أن سقوط عدد من المدن والمناطق الإستراتيجية خلال الفترة الأخيرة يعكس حجم التدهور العسكري، مشيرا إلى أن استمرار الحصار يهدد بتوسع رقعة المواجهات ويضاعف معاناة المدنيين في الإقليم.

