تقرير أممي يوثق مقتل 1000 مدني على يد الدعم السريع بالفاشر

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 1013 مدنيا قتلوا خلال الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، بين 11 و13 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المكتب، في تقرير له، أن 319 شخصا من بين القتلى أُعدموا بإجراءات فورية، داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، مشيرا إلى أن بعض الضحايا قُتلوا داخل منازلهم خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفذتها قوات الدعم السريع، في حين قتل آخرون في السوق الرئيسي والمدارس والمرافق الصحية والمساجد.