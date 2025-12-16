حراك لتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية "تنظيميين إرهابيين"

وقّعت أحزاب سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مدنية وشخصيات عامة سودانية مذكرة تطالب بتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية “تنظيميين إرهابيين”.

وقال الموقعون على المذكرة، إن المواقف الدولية والإقليمية الرافضة للإرهاب لن تكتمل إلا بتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية "كتنظيميين إرهابيين"، معتبرين أن ذلك يشكل تتويجا لنضال طويل خاضه السودانيون في مواجهة هذه الجماعة، على حد وصفهم.