المسائية أحمد الأحمد يتحول إلى بطل قومي في أستراليا بعد هجوم بوندي

كان أحمد الأحمد ذو الأصول السورية يجلس بالقرب من الفوضى التي عمت شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، خلال احتفال بعيد “حانوكا” اليهودي، قبل أن يتمكن من السيطرة على أحد المسلحين.

وتشير التقديرات إلى أن تصرُّف أحمد السريع أسهم في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص كانوا في مرمى النيران، حسب ما أوردت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية، بعد أن نجح في نزع سلاح أحد المسلحين.

المصدر: الجزيرة مباشر