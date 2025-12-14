المسائية أسامة حمدان: الاعترافات بدولة فلسطين من ثمار طوفان الأقصى

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن حماس جاءت امتدادا لتاريخ طويل من النضال الفلسطيني وحافظت عبر 4 عقود على مسار المقاومة ضد الاحتلال، وإن الاعترافات بالدولة الفلسطينية ثمرة من ثمار طوفان الأقصى.

اقرأ المزيد

وأكد حمدان تمسك المقاومة بحقها في المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وأن هناك رغبة وطنية فلسطينية لإنهاء الانقسام، والاحتلال لا يريد لنا الوحدة أو الاتفاق، كما أن الاحتلال لا يفرق في معركته بين فصيل فلسطيني وآخر ويرى الجميع أعداء له.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة مباشر