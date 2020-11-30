تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اليوم السبت، إسرائيل باغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، في حين دعا المرشد الأعلى للجمهورية إلى معاقبة حتمية للمسؤولين.

وتوعد القادة الدينيون والعسكريون بالثأر لمقتل فخري زاده الذي فارق الحياة في المستشفى الجمعة الماضية، بعد أن أطلق مسلحون النار عليه وهو في سيارته بمدينة آبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران العاصمة.

وبعد تأكيد وفاة فخري زاده، وجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف أصابع الاتهام إلى إسرائيل، متحدثا عن مؤشرات جدية لدور لها في الاغتيال.

ويذكر أنه قد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وصف فخري زاده بأنه أبو البرنامج النووي العسكري الإيراني.