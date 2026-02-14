ديوان السودان.. التراث الشعبي تعزيز للروابط الاجتماعية

يتجلى تراث البني عامر بوصفه ممارسة اجتماعية تنظم العلاقة بين الناس قبل أن تكون عرضا فنيا، ومنها رقصات السيف التي تستحضر معاني الشجاعة والانضباط، ويبرز هذا الموروث كأداة توازن داخل المجتمع.

وعلى سواحل البحر الأحمر، يتشكل التراث البجاوي بوصفه خلاصة حياة امتدت بين البادية والبحر، وهو إرث صاغته التجربة اليومية، وتترسخ القيم في تفاصيله في الملبس والغناء والعادات، وفي بورتسودان، يظل هذا التراث شاهدا على روح المجتمع البجاوي، ومرآة لهويته التي حفظت تاريخه بثبات عبر الأجيال.

ونجد في إقليم كردفان سحر الإيقاعات التي انتقلت من جيل إلى جيل كجزء أصيل من الثقافة السودانية مثل الطمبور في شمال الإقليم، والكمبلا والكرن في جنوبه.

تقديم: مصطفى الشيخ