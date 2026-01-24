ديوان السودان.. مكانة الخلاوي الدينية والاجتماعية في السودان

على مر السنين ظلت الخلاوي في السودان تحوز درجة دينية بارزة، وتنال مكانة اجتماعية رفيعة، فهي ليست واحة لحفظ القرآن الكريم ونهل علومه فحسب، بل هي منهاج يشكل اليافعين ممن يرتادونها.

وتعد الخلاوي منارة تعيد صياغة النشء وتقدمهم للمجتمع أئمة وقدوات حسنة يهتدي بها كثيرون، وربما لذلك ظلت الخلاوي شعلة متقدة لا يخبو أُوارها و"تُقابة" لا تنطفئ جذوتها وإن تعاظمت الرياح وضاقت الإمكانات وشحت الموارد.

ومع تزايد المغريات التي تصرف اليافعين عن العلم وتجعلهم يغرقون في بحور التكنولوجيا، ما تزال الخلاوي قبلة تغري كثيرين وبؤرة تجذب قطاعات واسعة من السودانيين، في حالة تبرهن على أن الشغف بتعلم القرآن الكريم ما يزال حيا، وتدلل على أن الرغبة في نهل العلوم الشرعية لن تموت ما دامت الأرواح تسري في الأجساد، وتؤكد على أنه لا غنىً عن اللوح والدواة وإن تكاثرت الملهيات.

تقديم: مصطفى الشيخ