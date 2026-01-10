ديوان السودان.. عندما توقفت عجلة التعليم بسبب الحرب

توقفت عجلة التعليم عن الدوران مع اشتداد الحرب، وتعطلت الدراسة في معظم المؤسسات التعليمية، فوجد كثيرون أنفسهم خارج القاعات، بلا بدائل واضحة ولا مسارات مكتملة.

أُغلقت أبواب الجامعات والتأهيل ودُفع الطلاب إلى واقع مختلف، واقع فرَض عليهم البحث عن وسائل عيش لا عن شهادات والانخراط في أعمال ومهن لم تكن يوما جزءا من أحلامهم الأولى.

إذا هي حكايات انقطاع قسري وتحولات فرضتها الظروف في وقت قاس ألقى بظلاله السوداء على كل دُور العلم في السودان.

تقديم: مصطفى الشيخ