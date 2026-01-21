رئيس البرلمان التركي: هدفنا الأساسي في سوريا تحقيق الاستقرار

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن هدفنا الأساسي في سوريا هو تحقيق الاستقرار، وندعو الفصائل المسلحة في سوريا للانضواء تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال قورتولموش إننا نريد إنهاء مخاطر قسد تماما، حتى تنعم سوريا بالاستقرار والسلام، مضيفا أن هناك توافقا أمنيا بين تركيا وسوريا لمواجهة قسد إذا ما أخلّت بالاتفاق.

وأكد قورتولموش أنه لا يمكن لأي قوى خارجية في الوقت الراهن أن تدعم قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

تقديم: أحمد طه