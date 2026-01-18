مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الطرف الأميركي لعب دورا في وقف إطلاق النار

قال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إن الطرف الأميركي استطاع إقناع قسد بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار شامل في البلاد، موضحا أنه لا يوجد قرار مركزي في قسد.

وأكد علبي أن تعنتا من جانب قسد كان واقعا في تنفيذ اتفاق "10 مارس"، وشدد على وحدة سوريا، كما أكد حرص الحكومة السورية الدائم على حقوق جميع أبنائها، وبسط سيطرتها على كل أراضيها.

وأضاف أن الحكومة تعمل بقوة كي تعود للبلاد مكانتها التي كانت تتمتع بها قبل النظام السابق، مضيفا أن الأمور في سوريا تسير بالطريق الصحيح.

ونفى علبي أن تكون هناك فكرة مطروحة لحكم ذاتي في سوريا، وقال "ننظر إلى المستقبل، ونأمل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجه الدولة السورية للبناء".

تقديم: أحمد طه