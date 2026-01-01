داود أويس: الصومال يرفض المساس بسيادته ويُحذر من تهديد أمن المنطقة

أكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس أن مقديشو ستفعّل كافة القنوات الدبلوماسية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي الكارثي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مؤكدا رفض مجلس الأمن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال.

وقال أويس إن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى "أرض الصومال" يهدد أمن منطقة القرن الأفريقي بأكملها، لا سيما إذا أنشأت إسرائيل قاعدة عسكرية في "أرض الصومال"، فإنها ستهدد خطوط الملاحة بخليج عدن، وبالتالي ستهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وثمّن أويس المواقف العربية والأفريقية والدولية الداعمة لبلاده والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين إلى هذه المنطقة، وشدد على دعم مقديشو للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.