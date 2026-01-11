الجميع مرضى نفسيون.. حقيقة علمية أم مبالغة لتسويق العلاج؟

أثار توصيف الاضطرابات النفسية بوصفها حالة عامة تصيب الجميع جدلا واسعا، بين من يراه توصيفا لواقع ضاغط، ومن يعدّه مبالغة تخلط بين المعاناة الإنسانية والمرض.

وناقشت حلقة (2026/1/11) من برنامج "باب حوار" هذه الإشكالية عبر فرضيات صريحة وضعت المشاركين أمام سؤال مركزي حول ما إذا كان شيوع الحديث عن المرض النفسي يعكس وعيا صحيا متقدما، أم خطابا تسويقيا يسهم في تحويل العلاج إلى سلعة.

وانقسم المشاركون في النقاش، الذي يقوم على حوار مباشر بين فريقين متقابلين، حول فكرة أن "الجميع مرضى نفسيون"، في جدل كشف تباينا واضحا بين مقاربات علمية وأخرى اجتماعية وروحية لفهم الصحة النفسية وحدودها.

وضم النقاش مستشارة نفسية تربوية وأخصائيين في الإرشاد وعلم النفس التنظيمي، في مقابل استشاري طب نفسي ومختصين في العلاج النفسي، إلى جانب صانعة أفلام تناولت التجربة النفسية من زاوية إنسانية وشخصية.

ومن جانب الرافضين للتعميم، شددت المستشارة النفسية التربوية نور ريحان على أن الإيمان عنصر محوري في تحقيق التوازن النفسي، معتبرة أن كثيرا من حالات القلق والاضطراب ناتجة عن فراغ روحي لا عن مرض نفسي بالمعنى الطبي.

وأضافت أن تحويل كل معاناة نفسية إلى تشخيص مرضي يسلب الإنسان قدرته الطبيعية على الصبر والتكيف، ويخلق حالة اعتماد مفرط على العلاج، بدلا من تعزيز الدعم الأسري والاجتماعي.

استخدام فضفاض

وفي السياق نفسه، رأت أخصائية الإرشاد النفسي رحمة علي حسن أن التحديات النفسية جزء أصيل من التجربة الإنسانية، محذرة من خطورة استخدام مصطلح المرض النفسي بصورة فضفاضة، لما يسببه من وصم وإرباك لدى الأفراد.

وأكدت أن بعض الخطابات الحديثة تدفع الناس إلى تبني هوية "المريض"، بدل التعامل مع الضغوط بوصفها حالات مؤقتة يمكن تجاوزها بمهارات نفسية ودعم مناسب.

من جهتها، أشارت المتخصصة في علم النفس التنظيمي صباح النقوزي إلى أن الضغوط المتزايدة في بيئات العمل والحياة المعاصرة تولد إرهاقا نفسيا حقيقيا، لكنها لا تعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، داعية إلى الفصل بين الإجهاد المهني والمرض.

بدوره، رفض استشاري الطب النفسي مصطفى النحاس مقولة "كلنا مرضى نفسيون"، واصفا إياها بغير العلمية، ومؤكدا أن الطب النفسي يعتمد على معايير تشخيص دقيقة لا تنطبق على المشاعر الإنسانية الطبيعية.

وأوضح أن الحزن والخوف والقلق استجابات فطرية، محذرا من أن تسويق العلاج النفسي بوصفه حلا شاملا لكل مشكلات الحياة يؤدي إلى تشويه العلم وإضعاف الثقة بالعلاج الحقيقي.

تسييل للمفاهيم

وفي الاتجاه نفسه، انتقد المختص النفسي خليل ملوحية ما وصفه بـ"تسييل المفاهيم النفسية"، معتبرا أن انتشار التشخيص الذاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تضخيم القلق وإرباك الأفراد بدلا من مساعدتهم.

وأشار إلى أن بعض المنصات الرقمية تستخدم لغة علاجية جذابة لكنها تفتقر إلى الأساس العلمي، ما يحول الوعي النفسي إلى حالة من الهلع المستتر.

وفي طرح أقل حدية، رأت صانعة الأفلام براءة أبو محفوظ أن الاعتراف بالحاجة إلى الدعم النفسي لا يعني المرض، بل يعكس وعيا بالذات، مؤكدة أن كثيرين يحتاجون في مرحلة ما إلى مختص يساعدهم على فهم تجاربهم الصادمة.

وتوقف النقاش عند دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الخطاب النفسي، بين من رأى أنها كسرت الصمت حول قضايا مسكوت عنها، ومن اعتبر أنها ساهمت في تبسيط مخل وتحويل العلاج إلى محتوى استهلاكي سريع.

وانتهت الحلقة دون حسم نهائي للفرضية، لكنها طرحت سؤالا مفتوحا: هل نحن أمام وعي صحي متقدم، أم أمام مبالغة حولت الألم الإنساني إلى تشخيص، والعلاج إلى سوق، والإنسان إلى مريض محتمل؟