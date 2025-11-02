الوحدة العربية.. درع يحمي العرب أم وهم يعمق الانقسام؟

يتجدد الجدل عن فكرة الوحدة العربية في حلقة جديدة من برنامج “باب حوار”، إذ تباينت المواقف بين من يراها درعا واقيا يعيد للأمة قوتها، ومن يعدها شعارا عاطفيا تجاوزه الزمن ولا يصلح لعصر التحالفات المتغيرة.

تحت فرضية مفادها أن "الوحدة العربية مشروع مثالي غير قابل للتطبيق"، ناقش المشاركون أبعاد القضية لتكشف النقاشات عمق الانقسام العربي بين حلم التكتل وواقع التباعد السياسي والاقتصادي.

وانطلق النقاش من سؤال محوري عن جدوى الوحدة في ظل تضارب المصالح، فاعتبر فريق أن الحديث عن اتحاد عربي ضرب من الخيال، بينما رأى آخرون أن التشتت الراهن هو الذي جعل المنطقة رهينة التدخلات والاصطفافات الأجنبية.

من الأصوات المؤيدة للوحدة، رأى بلال فرحات، أن التشرذم العربي لم ينتج سوى الضعف، وأن أي مشروع نهضوي يستلزم موقفا موحدا في القضايا الكبرى، مؤكدا أن العدو لا يُواجه إلا بجبهة متماسكة تضع المصلحة القومية فوق الخلافات.

واستحضر فرحات تجارب التاريخ العربي من الجامعة العربية حتى المحاولات الاتحادية الجزئية، مشيرا إلى أن الفشل لم يكن في الفكرة ذاتها، بل في غياب الإرادة السياسية، معتبرا أن وحدة اقتصادية تدريجية قد تكون مدخلا طبيعيا لوحدة أوسع.

واقع معقد

في المقابل، رأى إيهاب الخضري أن الدعوات للوحدة غالبا ما تصطدم بواقع عربي معقد، وأن الإصرار على صيغة شاملة في الوقت الراهن لا يعكس نضجا مؤسسيا كافيا، لافتا إلى أن بناء الدولة الحديثة أولا، هو الطريق الواقعي نحو اتحاد متزن.

وشكك الخضري في إمكانية تجاوز الخلافات العميقة بين الأنظمة، معتبرا أن التباينات الأيديولوجية والاقتصادية تحول دون تأسيس مشروع جامع، وأن الوحدة إن لم تقم على المصالح المشتركة ستتحول إلى عبء سياسي واقتصادي على الجميع.

أما مهدي العداري فحذّر من أن أي مشروع وحدوي غير مدروس قد يعمّق الأزمات بدل حلها، مبيّنا أن الشعوب بحاجة إلى خطوات تكامل عملية في مجالات الطاقة أو التعليم أو النقل، لا إلى شعارات فضفاضة تتكرر منذ عقود دون نتائج ملموسة.

وفي طرح وسطي، دعا قاسم بني عراب إلى تبني نموذج الاتحاد الأوروبي القائم على المصالح المتبادلة، موضحا أن التجارب الناجحة لم تبدأ باتفاق شامل بل بسوق مشتركة ثم نمت تدريجيا حتى صارت قوة موحدة ذات قرار سياسي واقتصادي فاعل.

توظيف سياسي

من جانبه، رأى عبد الله عبد الباقي، أن الوحدة قد تتحول إلى أداة بيد القوى المهيمنة داخل العالم العربي إذا لم تُبنَ على أسس ديمقراطية، محذرا من أن توظيفها سياسيا قد يكرّس التبعية بدل التحرر، ويفتح الباب لمركزية مفرطة تهمّش الشعوب.

وفي مداخلة مقابلة، شدد بعض المشاركين على أن التذرع بصعوبة الوحدة لا يبرر الجمود، معتبرين أن الخطوات الجزئية في مجالات الأمن الغذائي أو التعاون الدفاعي يمكن أن تعيد الثقة، وتفتح الطريق نحو تكامل تدريجي يوازن بين الطموح والواقعية.

كما طُرح البعد الثقافي بقوة في النقاش، إذ رأى مؤيدو الوحدة أن اللغة العربية والروابط التاريخية تشكّل أرضية جاهزة، بينما حذر آخرون من أن التباينات الاجتماعية والمذهبية قد تجعل الوحدة شعارا يثير الخوف أكثر مما يوحّد الصفوف.

وتوقف المتحاورون عند تجارب سابقة مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي، حيث أجمعوا على أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية جعلها أطرا شكلية، داعين إلى مراجعة نقدية لتلك التجارب قبل الحديث عن مشروع عربي أشمل.