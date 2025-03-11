ما قصة خويدم الخليفة المعتصم مع ملحفته؟ ومن شاعر الكويت الثائر؟

تناولت حلقة (2025/3/10) من برنامج “تأملات” مواضيع متفرقة، منها قصة من التاريخ الإسلامي تحمل في طياتها درسا في الرفق، كما استحضرت سيرة شاعر كويتي ثائر سبق عصره ولم يُكتشف إبداعه إلا بعد وفاته.

فقد روى ابن الأرموي قصة طريفة حدثت في خزانة كتب الخليفة المستعصم بالله، حيث كان الخليفة قد خصص حجرة صغيرة للنسخ والقراءة.

وفي إحدى المرات، كان خويدم صغير ينام بالقرب من المكتبة، فاستغرق في النوم وتلفف بملحفة كانت ممدودة على مرتبة الخليفة لتحميها من الغبار.

وعندما دخل الخليفة ورأى الخويدم نائما، لم يغضب أو يعنفه، بل طلب من ابن الأرموي إيقاظه برفق، قائلا "أيقظه أنت برفق، فإني سأخرج إلى المسجد، ثم أعود".

وتعكس القصة البسيطة مدى رفق الخليفة وتعامله الإنساني مع خدمه، حيث لم يسمح لسلطته أن تحول دون تعامله بلطف مع من هم أقل منه مكانة.

وكما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه"، وتذكر هذه القصة بأهمية الرفق في حياتنا اليومية، خاصة مع من يعملون في بيوتنا أو حولنا.

شاعر الكويت الثائر

من جانب آخر، تناولت الحلقة سيرة الشاعر الكويتي فهد العسكر، الذي يُعد من أبرز الشعراء المجددين في الأدب العربي المعاصر.

ووُلد العسكر في أسرة كويتية محافظة، ونشأ في بيئة متمسكة بالتقاليد، لكنه تمرد على الجمود الفكري والاجتماعي من خلال شعره الذي كان يعبّر عن همومه وحنقه على المجتمع، وسعيه الدائم للتجديد.

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وكان العسكر شغوفا بالشعر العربي، خاصة ديوان المتنبي، وقد تأثر به كثيرا في صياغة قصائده التي كانت تعكس واقعا مريرا عاشه.

يقول عبد الله زكي الأنصاري، الذي جمع ما تبقى من شعر العسكر، "حاولت بقدر استطاعتي أن أحفظ ذكره بما بقي لدي من قصائده، كي لا يمحو الزمن تاريخ حياته".

لكن حظ العسكر من المجتمع كان سيئا، حيث اتُّهم بالكفر والجحود، مما أدى إلى عزله اجتماعيا وعائليا، ورغم ذلك، استمر في كتابة الشعر الذي كان يعبّر عن ألمه وحنينه إلى وطنه، حتى فقد بصره في سنواته الأخيرة.

وبعد وفاته، تعرضت أشعاره للإهمال والحرق، مما أدى إلى ضياع جزء كبير من إرثه الأدبي.

وفي إحدى قصائده، يعبّر العسكر عن حنينه إلى الكويت، فيقول "سماء لجين، وأرض الذهب، وخيل تعانق فخر العرب… يشيخ الزمان، وتبقى الكويت عروس الزمان بكل الحقب".