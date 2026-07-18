لماذا قرر بشار الأسد اغتيال رفيق الحريري؟

عندما انتهت ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود في عام 2004، قال زعيم الدروز وليد جنبلاط إن التمديد له سيكون خطيئة سياسية، لكن البرلمان أقر التمديد بتهديد مباشر من الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد.

وخلال شهادته على العصر مع أحمد منصور، قال جنبلاط إن لحود مارس اضطهادا سياسيا خطيرا ضده وضد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وإنه "كان لعبة في يد المخابرات السورية".

واستدل زعيم الدروز على هذا الكلام بقوله إن رستم غزالة، الذي تولى رئاسة جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان، استدعى الحريري، وأبلغه بأن الرئيس السوري بشار الأسد يريد مقابلته، وطلب منه عدم الاعتراض أمامه على تجديد رئاسة لحود.

وفي اليوم التالي، أجرى الحريري لقاء عاصفا مع الأسد في دمشق، حيث أكد له الأخير رغبته في التمديد للحود، وقال "إن لحود هو أنا، وإذا أردت أنت والرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك إخراجي من لبنان فسوف أكسر لبنان".

وبعد عودته، ذهب الحريري إلى جنبلاط، وأبلغه بأن الأسد هدده بتخريب لبنان، وقال "إذا كان وليد جنبلاط لديه دروز فأنا أيضا لدي دروز، وإذا كنتم تعتقدون أنكم تستطيعون حكم لبنان فهذا لن يحدث".

تمديد بالقوة

وهكذا، تم تمديد رئاسة إميل لحود لمدة 3 سنوات رضوخا لبشار الأسد، وبعده صدر القرار الأممي 1559 الذي نص على خروج الجيش السوري من لبنان وتجريد الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية (أي حزب الله)، من السلاح، بدعم أمريكي فرنسي.

ويعزو جنبلاط غضب الأسد من الحريري إلى تسرب أخبار غير حقيقية له بأن قرار إخراج القوات السورية من لبنان يجري الإعداد له بإيعاز من رفيق الحريري، بل وداخل بيته في جزيرة سردينيا.

لكن هذه الأخبار لم تكن حقيقية، لأن القرار كان نتيجة توافق أمريكي فرنسي، ولم يكن من إخراج رفيق الحريري، حسب جنبلاط، الذي قال إن الأسد "كان يراه عدوا إستراتيجيا هو وجاك شيراك".

ونفى وليد جنبلاط اعتداء رستم غزالة على رفيق الحريري جسديا أو اصطحابه من بيته إلى بلدة عنجر بملابس النوم كما أشاع من وصفهم بجوقة سوريا في لبنان، بيد أنه لم ينف أن نية بشار قتل الحريري كانت واضحة لأنه "كان ينظر له كرجل لبناني سُنّي قوي يمثل تهديدا لمصالح سوريا في لبنان".

وقد أظهر الأسد جنوحا واضحا نحو العنف عندما حاول اغتيال عضو البرلمان اللبناني السابق مروان حمادة، الذي كان وزيرا أيضا آنذاك، وكان قريبا جدا من جنبلاط.

اغتيال الحريري

وقبل أسبوعين من اغتياله في 14 فبراير/شباط 2005، قرر رفيق الحريري الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة بعدما بلغ الاحتقان ذروته، بل إن وزير الخارجية السوري الراحل عبد الحليم خدام طلب منه سرا أن يغادر البلاد.

ولم تفلح كل محاولات إنقاذ الحريري في منع الأسد من الإقدام على قتله بما في ذلك تصويته (الحريري) لصالح تمديد رئاسة لحود، واستقالته رسميا من رئاسة الوزراء في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

بيد أن قرار الاغتيال كان قد اتخذ، حتى إن وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم أبلغ الحريري بأن المخابرات السورية لم يعد لها أي عمل في لبنان، وهو ما وصفه جنبلاط بـ"المناورة الخبيثة"، مضيفا أن الحريري كان يعتقد أن قربه من موسكو سيحول دون اغتياله.

وبسؤاله عن سبب اغتيال الأسد للحريري، قال جنبلاط إنه كان جزءا من تمسك سوريا بالقضاء على السنة في لبنان وبالتالي في سوريا، والإبقاء على تحالف الأقليات في لبنان، بصمت عربي.

فهذا التحالف الذي يقول الزعيم الدرزي إنه أصبح أكثر اتساعا اليوم، يخدم مصلحة إسرائيل في بسط نفوذها على المنطقة باحتلال أو بدونه، لأن وجود الأقليات يضمن لها تفتيت الدول الإسلامية على أسس قبائلية ومذهبية.

وحتى قانون المحكمة التي تولت النظر في اغتيال الحريري نص على عدم جواز إدانة دولة أو حزب في هذه الجريمة، وفق الزعيم الدرزي، الذي رفض الحديث عن تفاصيل إبعاد سعد الحريري عن السياسة اللبنانية، لكنه أكد أن هذا الإبعاد ليس في مصلحة لبنان.