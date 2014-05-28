شاهد على العصر
“شاهد على العصر” ليس برنامجا عن التاريخ، بل هو التاريخ نفسه برواية من صنعوه، أو كانوا شركاء مع صناعه أو على مقربة منهم. على كرسيّه جلس رؤساء دول ورؤساء حكومات، ورجال كانوا في قلب القرار وكشفوا ما خفي. جدول البث الحي
2014877 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 877/87715/8/2026
جنبلاط يكشف كيف كان الأسد يصطاد خصومه داخل لبنان
في الحلقة الأخيرة من شهادة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط ضمن برنامج “شاهد على العصر”، اختتم الزميل أحمد منصور رحلة امتدت 16 حلقة، استعاد خلالها جنبلاط أبرز المحطات والتحولات في حياته السياسية.
- الحلقة • 876/8778/8/2026
"تكاد تفقد عقلك".. جنبلاط يكشف حديثه مع الأسد عن حمزة الخطيب
يروي وليد جنبلاط تفاصيل آخر لقاء جمعه ببشار الأسد عام 2011، وما قال إنه سمع منه عن الطفل حمزة الخطيب، محذرا في الوقت نفسه من “جبل باشان” و”الدولة الدرزية” التي يعدها فكرة تخدم إسرائيل ولتفتيت سوريا.
- الحلقة • 875/8771/8/2026
كيف أنقذ الأمير الوالد لبنان من حرب أهلية بعد سيطرة حزب الله على بيروت؟
في أبريل/نيسان 2008، كانت أجواء الحرب الأهلية تخيم مجددا على لبنان بعدما قررت الحكومة قطع اتصالات حزب الله السلكية، بإيعاز من زعيم الدروز وليد جنبلاط وزعيم السنة سعد الحريري.
- الحلقة • 874/87725/7/2026
كيف فتحت التحولات السياسية أبواب البيت الأبيض أمام جنبلاط؟
بعد أن كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط موصوما بالإرهاب وممنوعا من دخول أمريكا، سُمح له عام 2006 بالحصول على تأشيرة خاصة وسافر إلى الولايات المتحدة بطائرة خاصة للقاء الرئيس جورج بوش الابن.
- الحلقة • 873/87718/7/2026
جنبلاط: هذا ما دفع بشار الأسد لاغتيال رفيق الحريري
عندما انتهت ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود في عام 2004، قال زعيم الدروز وليد جنبلاط إن التمديد له سيكون خطيئة سياسية، لكن البرلمان أقر التمديد بتهديد مباشر من الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد.
- الحلقة • 872/87711/7/2026
قاتلا جنبا إلى جنب.. لماذا انقلب جنبلاط على حافظ الأسد؟
كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حليفا قويا للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، لكنه طالب بخروج القوات السورية من لبنان بعد انسحاب إسرائيل منه في مايو/أيار 2000. ويروي التفاصيل في حلقة “شاهد على العصر”.
- الحلقة • 871/8774/7/2026
تسببوا بمقتل 150 ألفا.. لماذا لم يُحاسَب أمراء الحرب في لبنان؟
رغم مقتل وفقدان عشرات الآلاف خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما (1975-1990)، وتهجير قرابة مليون إنسان، لم يُحاسَب أي ممن قادوا هذه الحرب حتى يومنا هذا، خشية وقوع حرب جديدة على ما يبدو.
- الحلقة • 870/87727/6/2026
كيف أضعف حافظ الأسد سنّة لبنان واستغل دروزه وهزم موارنته؟
في مطلع يونيو/حزيران 1987 اغتيل رئيس الحكومة اللبنانية رشيد كرامي بانفجار عبوة في المروحية التي كان يستقلها من قاعدة أدما إلى العاصمة بيروت ليضيف حلقة جديدة لحلقات ما عرف بإبادة قادة السّة.