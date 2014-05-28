البث الحي

شاهد على العصر

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“شاهد على العصر” ليس برنامجا عن التاريخ، بل هو التاريخ نفسه برواية من صنعوه، أو كانوا شركاء مع صناعه أو على مقربة منهم. على كرسيّه جلس رؤساء دول ورؤساء حكومات، ورجال كانوا في قلب القرار وكشفوا ما خفي. جدول البث الحي

2014877 حلقةحوارية

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