"ما وراء الخبر" يتناول أبعاد التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق

تناولت حلقة (19 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات قرارات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإقالة مسؤولين أمنيين بارزين عُرفوا بصلاتهم بملفات حساسة في البلاد.

وناقشت الحلقة مدى ارتباط هذه الإجراءات بضغوط أمريكية لتحجيم نفوذ الفصائل المقربة من إيران وحصر السلاح بيد الدولة، وفرص نجاح خطة الزيدي الإصلاحية في ظل التوافق السياسي، ومواقف الأطراف المختلفة إزاء تداعياتها المحتملة على استقرار البلاد.

تقديم: عبد القادر عياض