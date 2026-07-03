تسريبات توبيخية قاسية من ترمب لنتنياهو، ومخطط “التهجير الطوعي” يصطدم بصمود غزة، و”مفتي البراميل” ووسيم الأسد خلف القضبان في دمشق، وسحر “الجوجو” يربك المونديال. مواضيع استحوذت على اهتمام “فوق السلطة”

تناول برنامج "فوق السلطة" 2026/7/3 -الذي يقدمه نزيه الأحدب- بسخرية كواليس التوتر المكتوم بين واشنطن وتل أبيب، والمخططات الإسرائيلية الجديدة تجاه قطاع غزة، بالإضافة إلى الملفات القضائية غير المسبوقة في العاصمة السورية دمشق.

وافتتح البرنامج الحلقة بقراءة رمزية من خلال "أقصوصة شعبية" تلخص واقع تحالفات الأطماع السياسية، مستعرضا قصة تحالف ثعلب ماكر مع ذئب شديد البطش لسرقة قطيع من الغنم، والتي انتهت بمقتلهما معا على يد الرعاة، ليخلص إلى حكمة مفادها: "إذا اجتمع المكر والطمع.. ضاعت الغنيمة".

"الجميع سئم منك يا بيبي"

وفي قراءة ساخرة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أنه لم يطلب إذنا من دونالد ترمب لقصف إيران بل اكتفى بإبلاغه بالخطة، ليرصد البرنامج الفارق الجوهري بين "الاستئذان" و"الإبلاغ" في لغة السياسة المتقلبة حين لا يملك الطرف الأضعف القدرة على تغيير ميزان القوة.

واستعرضت الحلقة تسريبات مكالمة هاتفية توبيخية وقاسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنتنياهو، مقتبسة من كتاب "تغيير النظام" (Regime Change) الذي نشرت تفاصيل منه بلومبيرغ، حيث جابه ترمب نتنياهو بعبارات قاسية قائلا: "الجميع سئم منك يا بيبي.. حتى اليهود الموجودون في هذه المكالمة سئموا منك"، في إشارة إلى مستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف .

وأشارت الحلقة إلى أن هذا التوتر يتزامن مع استعداد مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار -هو الأول من نوعه منذ عقود- لوقف تمويل عسكري مخصص لإسرائيل بقيمة 3.3 مليارات دولار، معتبرا أن سكان قطاع غزة هم من يدفعون دائما ثمن هذا الارتباك السياسي والامتداد العسكري بين واشنطن وتل أبيب.

"الهجرة الطوعية"

وفي قضية أخرى، سلط البرنامج الضوء على إعادة طرح الحكومة الإسرائيلية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة، ولكن تحت مسمى تجميلي خادع وصفه بـ "الدبلوماسي" وهو "الهجرة الطوعية".

وأشار الأحدب إلى تقارير استخبارية تقر فيها أجهزة "الموساد" الإسرائيلية بوجود صعوبات ميدانية ولوجستية بالغة تواجه تنفيذ هذا المخطط أمام صمود الأهالي الرافضين تماما لمغادرة أرضهم.

واستعرضت الحلقة تسجيلا مصورا لشاب من قطاع غزة يقف فوق الأنقاض هاتفا بتحد: "مش هنطلع من غزة لو إيش ما تعمل يا نتنياهو.. شو ما تقصف وشو ما تدمر، احنا من حارتنا مش طالعين"، معتبرا أن هذا الرد الحاسم ينسف الأطروحات الإسرائيلية الصياغية القائمة على الورق داخل الغرف المكيفة.

خريطة بثلاث روايات

وانتقلت الحلقة إلى معالجة المشهد اللبناني الإسرائيلي عقب توقيع "الاتفاق الإطاري" برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقدم البرنامج تفكيكا ساخرا يظهر التناقض الصارخ في قراءة قوى الإقليم لخريطة ميدانية واحدة، حيث تتحدث واشنطن عن انسحاب إسرائيلي كامل، وتؤكد تل أبيب عبر هيئة البث الرسمية أن الجيش لم يتلق أي أوامر فعلية بالانسحاب، في حين تحتفل طهران بانتصار لبنان الكامل.

وعلق الأحدب ساخرا بأن الخريطة نفسها كادت تطلب استراحة لعجزها عن تحديد أين تبدأ الحدود وأين تنتهي وسط هذا الزحام من الروايات المتصارعة، لافتا إلى ملامح تحالف دولي جديد يضم إيطاليا وفرنسا لدعم الأمن في لبنان عقب انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" هذا العام.

"مفتي البراميل" في القفص

وفي الملف السوري، سلط البرنامج الضوء على ملف المحاكمات القضائية الجارية في العاصمة السورية دمشق لرموز ارتبطت بالنظام السوري طوال السنوات الماضية، حيث تحول الماضي من الرموز إلى الوجوه أمام قرارات اتهام وملفات قضائية.

وعرضت الحلقة لقطات حية للمفتي السابق أحمد حسون، الشهير شعبيا بـ "مفتي البراميل"، وهو يقف ذليلا خلف قفص الاتهام ويواجه تهما ثقيلة تتعلق بجرائم حرب والتحريض العلني على قتل السوريين، معيداً بث تسجيل قديم له وهو يدعو علنا لإبادة المعارضين بالكامل.

كما استعرض البرنامج مقطعا من محاكمة وسيم الأسد (ابن عم بشار الأسد) الذي واجه تهم الخطف والتعذيب وتهريب المخدرات (الكبتاغون)، بعد أن كان يظهر سابقا بجانب السيارات الفارهة والمجموعات المسلحة.

وطرح المذيع مفارقة ساخرة عندما سأل القاضي وسيم الأسد عن عمله السابق ليجيب بدم بارد: "تجارة"، ليعلق الأحدب بأن من كان يظن يوما أن اسمه العائلي تأشيرة دائمة فوق القانون بات اليوم يواجه العدالة خلف القضبان في المحكمة ذاتها التي كان اسمه يكفي لإغلاق أبوابها.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع: