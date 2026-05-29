"فوق السلطة": هل أصبحت الكاميرا تنافس البعد الروحي للحج؟

تناولت حلقة (29 مايو/أيار 2026) من برنامج “فوق السلطة” للإعلامي نزيه الأحدب على شاشة الجزيرة، التحولات التي يشهدها موسم الحج بين الأبعاد الروحانية التقليدية وثقافة التوثيق الرقمي.

وافتتحت الحلقة بمشهد الحج بوصفه رحلة إيمانية يتجدد حضورها كل عام، بين أصوات التلبية ومشاهد الحجاج في المشاعر المقدسة، حيث سلطت الضوء على التناقض بين من يعيشون لحظات الخشوع والعبادة، وآخرين حوّلوا الطواف والوقوف بعرفات إلى محتوى للبث المباشر ومقاطع الهواتف المحمولة سعيا وراء المشاهدات والتفاعل الرقمي.

وتوقفت الحلقة عند الجدل المتكرر بشأن التصوير خلال أداء المناسك، متسائلة عما إذا كانت الكاميرا أصبحت تنافس البعد الروحي للحج، في ظل انتشار واسع لمقاطع الفيديو والصور الشخصية داخل المشاعر المقدسة.

وفي جانب إنساني، عرضت الحلقة قصصا لحجاج سوريين من الجرحى وذوي الإعاقات، تمكنوا من الوصول إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الحرب والمعاناة، واعتبر بعضهم أداء الفريضة "انتصارا على الألم والعجز" بعدما حالت ظروف الحرب سابقا دون تحقيق هذه الأمنية.

كما تناولت قصة ماء زمزم باعتباره رمزا لمعجزة تاريخية ارتبطت بالسيدة هاجر وابنها إسماعيل، مستعرضة في الوقت نفسه منظومة الخدمات الحديثة التي تدير توزيع المياه وتلبية احتياجات ملايين الحجاج سنويا.

وفي الملف الفلسطيني، تناولت الحلقة استمرار حرمان آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من أداء مناسك الحج للعام الثالث على التوالي، في ظل الحرب والحصار، مشيرة إلى قصص مؤثرة لفلسطينيين أنهوا إجراءات السفر للحج قبل أن يستشهد بعضهم جراء القصف الإسرائيلي.

قضايا مختلفة

سياسيا، ناقشت الحلقة تقارير تحدثت عن محاولات لإعادة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى واجهة المشهد السياسي الإيراني، بالتزامن مع تحولات داخلية وإقليمية تشهدها طهران.

كما استعرضت تحذيرات دولية من اتساع تداعيات الحروب والنزاعات على الأمن الغذائي وسوق العمل عالميا، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة واضطراب سلاسل الإمداد في عدة مناطق.

وفي العراق، سلطت الحلقة الضوء على احتجاجات خرجت للمطالبة بفرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع انخراط بغداد في مناقشات تتعلق بالأمن الإقليمي والتوترات المحيطة بالمنطقة.

أما في سوريا، فتناولت الحلقة الجدل الذي أثاره قرار منع دخول البضائع الإسرائيلية، إضافة إلى التفاعل الواسع مع تقارير تحدثت عن هدية عطر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرئيس السوري أحمد الشرع.

وهذه أبرز المواضيع التي تناولتها الحلقة: