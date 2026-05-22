تخلصوا من الهواتف والهدايا.. "فوق السلطة" يكشف كواليس زيارة ترمب إلى الصين

تناولت حلقة (22 مايو/أيار 2026) من برنامج “فوق السلطة” التي يقدمها نزيه الأحدب ملفات سياسية وإقليمية متشابكة، بدأت بقمة أمريكية صينية وُصفت بأنها قمة انعدام ثقة بامتياز.

وكشف البرنامج عن إجراءات أمنية مشددة رافقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الصين، شملت منع إدخال الهواتف الشخصية والتخلص من كل الأجهزة والهدايا الإلكترونية الصينية عقب انتهاء الزيارة، في ظل مخاوف متبادلة من عمليات التجسس بين القوتين.

وسلطت الحلقة الضوء على التصريحات المتناقضة لترمب بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما تحدث عن قبول وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاما، قبل أن يربط موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران باعتبارات تتعلق بباكستان، فيما رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتهام واشنطن بإطلاق "تناقضات وأكاذيب" تعرقل المسار الدبلوماسي.

وفي الملف الفلسطيني، تناول البرنامج الجدل الذي أثاره اللاعب لامين يامال بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفالات جماهيرية لنادي برشلونة، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس للمطالبة بموقف من النادي، قبل أن يعيد برشلونة نشر المقطع، بينما دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن اللاعب، معتبرا أن اعتبار رفع العلم "تحريضا" يعكس أزمة أخلاقية وسياسية.

عز الدين الحداد

كما تطرقت الحلقة إلى إعلان إسرائيل استهداف القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد داخل غزة، وربطت ذلك بتسريبات إسرائيلية تحدثت عن رسالة بعث بها قادة حركة حماس إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضمنت طلبا مباشرا لمشاركة الحزب في الهجوم، وسط تساؤلات بشأن حجم الدعم الذي تلقته الحركة من حلفائها خلال الحرب.

وتوقفت الحلقة أيضا عند المخاوف الإسرائيلية من هجوم إيراني محتمل، بعد تقارير عن إخلاء سيارات كهربائية من ميناء أسدود خشية اشتعال بطاريات الليثيوم جراء أي قصف صاروخي أو هجمات بالمسيرات، بالتزامن مع مناورات عسكرية إسرائيلية حملت اسم "النار والكبريت" على الحدود مع مصر والأردن وصفقات لتعزيز قدرات طائرات "إف-35″.

وفي العراق، تناول البرنامج الجدل الذي أثارته رواية متداولة عن اكتشاف قاعدة عسكرية قرب النجف بواسطة راع وغنمه، في مشهد ساخر ربطه البرنامج بحالة الجدل السياسي والأمني في البلاد، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا حيث ناقش إدراج رموز مثل البطيخ وخريطة فلسطين ضمن مواد مرتبطة بما تصفه السلطات بـ"التطرف الفلسطيني".

واختتمت الحلقة بملف "نظام الطيبات" الغذائي الذي أثار جدلا واسعا في مصر، بعد وفاة الطبيب ضياء العوضي، حيث استعرض البرنامج الانتقادات الطبية للنظام الغذائي الذي يروج لمنع بعض الأطعمة والأدوية، إلى جانب شهادات لعائلات قالت إن أقاربها تضرروا بعد إيقاف علاجاتهم التقليدية استنادا إلى نصائح مرتبطة بالنظام.