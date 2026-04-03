فوق السلطة.. هل يريد ترمب حربا "دليفري"؟

تتصاعد التوترات الدولية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتصريحاته المستمرة بشأن حلف الناتو.

ولم يقتصر الخلاف بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين على تقاسم الأعباء العسكرية، إذ كشف عن مفهوم جديد للصداقة المشروطة، وفق ما أورد برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2026/4/3).

ووفق مقدم البرنامج نزيه الأحدب، يرى ترمب "الناتو" وكأنه "بطاقة اشتراك مدفوعة"، في وقت يعتبر فيه الأوروبيون أن التحالف يقوم على مبدأ "الكل من أجل الواحد"، لكنه انتهى إلى ما وصفه ترمب بأن "البعض يدفع والكل يختار معاركه".

وكان الرئيس الأمريكي قد وضع حدا لمن لا يدفع مساهمته كاملة في الناتو، واصفا الحلف بأنه "نمر من ورق"، بعدما طلبت واشنطن دعم الحلفاء في حماية مضيق هرمز من التهديد الإيراني.

أما الملف النووي الإيراني، فيبقى معقدا ومفتوحا على احتمالات عدة، إذ يشبه الحديث عن نهاية كاملة للبرنامج النووي "إعلان إغلاق مسرح بينما تبقى الأضواء الخلفية تعمل، والستارة نصف مرفوعة".

ويُوحي بقاء المنشآت النووية الإيرانية قابلة للترميم بأن القصة لم تُطوَ بعد، وإنما تغير عنوانها فقط، فكل طرف -حسب الأحدب- يستطيع أن يعلن أنه اقترب مما يريد، فأحدهم يقول إنه عطل البرنامج، والآخر يؤكد أنه احتفظ بالقدرة.

وتشير المعطيات إلى أن المخزون لم يُمحَ، وربما قُسِّم أو نُقل أو أُخفِي في أماكن متفرقة، مما يحوّل المواجهة من استهداف منشآت ثابتة إلى لعبة مطاردة لمادة متحركة أو مختبئة، وفق الأحدب.

مدة حرب إيران

أما بشأن مدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فقد أبلغ ترمب مساعديه بأنها سوف تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع فقط

وفي هذا الإطار، يقول مقدم البرنامج "نحن أمام منطق ترويجي يريد (بيع الحرب) للجمهور كوجبة سريعة التحضير، لذيذة النتائج وخفيفة على الميزانية الأمريكية"، مضيفا "ترمب يريد (حربا دليفري) تصل إلى عتبة النصر قبل أن تبرد حماسة من يساند الفكرة".

لكن الأحدب استدرك بقوله إن "ترمب بنى ناطحات سحاب في سنوات ويظن أن تفكيك أزمات الشرق الأوسط المعقدة يمكن إنجازه في مهلة زمنية من شهر إلى شهر ونصف".

وبناء على ذلك، تبدو مهلة الأسابيع الستة مجرد سقف أماني سياسي يهرب به ترمب من كابوس الحروب الأبدية الذي يؤرق السياسيين الأمريكيين، كما قال مقدم البرنامج.

وفي المقابل، تظهر دعوات في إيران لخفض سن التجنيد أو "المساندة" إلى 12 عاما، ليقول الأحدب "نحن لا نواجه أزمة مصطلحات، بل انفصاما في المنطق الإنساني يستبدل الحقيبة المدرسية للأطفال بحقيبة إسعاف حربي، ويقحمهم في حسابات الربح والخسارة السياسية".

"شاهد مزعج"

وسلطت فقرة أخرى من الحلقة الضوء على الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين، إذ جاء اغتيال مراسلي قناتي المنار والميادين فاطمة فتوني وعلي شعيب، خلال غارة إسرائيلية في جنوب لبنان مع تكرار التبريرات الإسرائيلية نفسها: اتهامات سريعة ودليل غائب وجنازات جديدة.

وأقرت الرواية الإسرائيلية نفسها باستهداف شعيب من دون تقديم أدلة علنية، مما يحوّل القضية من حرب عسكرية إلى استهداف ممنهج للصحافة.

ويقول مقدم البرنامج نزيه الأحدب "المسألة لا تعود مسألةَ حرب فقط، بل مسألة استهداف للصحافة نفسها، لأنها تبدو من وجهة نظر المحتل شاهدا مزعجا ينبغي إسكاته"، مستدلا بقتل إسرائيل مئات الصحفيين في غزة من بينهم سامر أبو دقة (ديسمبر/كانون الأول 2023) وإسماعيل الغول ورامي الريفي (يوليو/تموز 2024) وأنس الشريف ومحمد قريقع (أغسطس/آب 2025).

وفي هذا السياق، قالت لجنة حماية الصحفيين أن إسرائيل اعتمدت نموذجا جديدا يتمثل في الاستهداف المتعمد وغير القانوني للصحفيين.