فوق السلطة: الناتو يفعّل خطة الطوارئ وكوريا الشمالية تتأهب نوويا

ترسم التحولات الجيوسياسية المتسارعة ملامح مشهد دولي شديد التعقيد، فبينما ينشغل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بترميم جدرانه الداخلية تحسبا لانسحاب أمريكي محتمل، تواصل بيونغ يانغ بصمت وتيرة تسلحها النووي.

وداخل أروقة حلف "الناتو"، تتبلور ملامح خطة طوارئ غير معلنة، لم تعد تستهدف تطوير الحلف بقدر ما تسعى لتأمين قدرته على البقاء حال انسحاب الولايات المتحدة منه، وفق ما جاء في حلقة (24 أبريل/نيسان 2026) من برنامج "فوق السلطة".

وجاء هذا التحرك استجابة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة التي وصفت الحلف بـ"نمر من ورق"، مما وضع الأوروبيين أمام سيناريو لم يعودوا قادرين على تجاهله.

ولا تقوم هذه الخطة على إيجاد بديل موازٍ، وإنما ترتكز على إعادة توزيع القوى داخليا، من خلال زيادة عدد الضباط الأوروبيين وتوليهم مهام القيادة والسيطرة الحيوية.

طموحات بيونغ يانغ

وبعيدا عن صخب أزمات الشرق الأوسط، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقدم "خطير للغاية" في قدرات كوريا الشمالية لإنتاج الأسلحة النووية داخل مجمع "يونغبيون" النووي.

ورغم غياب التجارب النووية منذ عام 2017، فإن صور الأقمار الصناعية تكشف عن واقع مغاير، حيث تشير التقارير إلى منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم في مواقع غير معلنة تقترب من مرحلة التشغيل، مما يؤكد أن البرنامج النووي يتوسع على إيقاع هادئ في ظاهره ومتسارع في جوهره.

تحذير خطير لأوروبا

وفي الجانب اللوجستي، تلوح في الأفق أزمة حادة قد تشل حركة الملاحة الجوية الأوروبية، فقد أطلق المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول تحذيرا واضحا بأن القارة العجوز قد لا تمتلك سوى 6 أسابيع من وقود الطائرات.

وتتغذى هذه الأزمة من اضطرابات تدفق النفط في الشرق الأوسط، لا سيما عبر مضيق هرمز، مما دفع شركات الطيران لإعادة حساباتها وسط تراجع الحجوزات وارتفاع التكاليف الإضافية. ومع اقتراب موسم الصيف، يزداد المشهد حساسية مع ارتفاع الطلب مقابل تراجع حاد في الإمدادات.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: