فوق السلطة: واشنطن تفعّل الخطة "ب" واتفاقات دولية تُكتب بدماء اللبنانيين

سلطت حلقة برنامج “فوق السلطة” (2026/4/17) الضوء على مشهد دولي متفجر تصدّرته مفاوضات إسلام آباد الفاشلة بين واشنطن وطهران، والتحركات العسكرية الأمريكية المتسارعة، وصولا إلى تطورات الجبهة اللبنانية.

وانتهى "الماراثون التفاوضي" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى طريق مسدود، حيث أعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي -قبل أسبوع- فشل المحادثات بعد 21 ساعة من النقاش الشاق.

وكانت واشنطن قد دخلت المفاوضات بمطالب حازمة تشمل "تفكيكا كاملا للبنية النووية الإيرانية وشبكة أذرعها الإقليمية"، في وقت ردت فيه طهران بخطوط حمراء تمثلت في الإفراج عن أرصدتها المجمدة وانتزاع ضمانات قانونية تمنع أي تراجع أمريكي مستقبلي.

وبمنطق "كل شيء أو لا شيء"، تعمّق الجدار العازل بين الطرفين، وفق مقدم البرنامج نزيه الأحدب، ليعود الوفدان إلى نقطة الصفر.

وفجر 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتزامنا مع التفاوض، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استغلاله ساعات الحوار لتعزيز الجاهزية العسكرية وتزويد المدمرات الأمريكية بأحدث الذخائر في محيط الشرق الأوسط، مؤكدا الاعتماد على "الخطة ب".

وفي مفارقة وصفها البرنامج بـ"الكوميدية السوداء"، تناولت الحلقة تقارير حول فقدان إيران خرائط الألغام البحرية التي زرعتها في مضيق هرمز، مما حوّل المضيق إلى ممر مأزوم تتبادل فيه واشنطن وطهران الاتهامات حول "السيطرة والحرب النفسية".

دماء فوق طاولة المفاوضات

وفي ظل المأساة اللبنانية، برز تحول في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تراجع عن فكرة رفض التفاوض المباشر مع بيروت، معلنا استعداده لبدء مفاوضات بأسرع وقت ممكن في واشنطن.

لكن هذا الانفتاح الدبلوماسي جاء محاطا بشروط صارمة، حيث يرهن نتنياهو التهدئة بنزع سلاح حزب الله بالكامل وفرض واقع أمني جديد على الحدود الشمالية، وهو ما يرفضه الحزب وقوى سياسية لبنانية أخرى أصرت على أن "لا تفاوض تحت النار" وأن الأولوية للوقف الفوري للعدوان.

ويجد لبنان نفسه في قلب مفارقة مؤلمة، حسب الأحدب، حيث تُكتب مسودات الاتفاقات الدولية بدماء أبنائه في الميدان، ويتحول شعبه إلى رهينة لشروط قاسية ومفاوضات قد تتعثر.

وعند منتصف ليلة الـ17 من أبريل/نيسان الجاري، دخلت هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام حيز التنفيذ، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي، وسط مظاهر ابتهاج شعبي حذر، بعد موجة من التصعيد الدامي.

نتنياهو وميلانيا.. ملاحقات قضائية وشخصية

وتوقفت الحلقة عند لعنة الفساد التي تلاحق نتنياهو في ملفات "الرشوة وخيانة الأمانة"، والتي استأنف القضاء النظر فيها، في مفارقة تجمع بين ممارسة القوة في الخارج والمساءلة عن الفساد في الداخل.

كذلك اهتمت بالظهور النادر للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترمب لنفي صلتها بـجيفري إبستين رجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات، في محاولة لإغلاق ملف شائك يرفض الغياب عن دائرة الجدل السياسي الأمريكي.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: