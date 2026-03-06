"فوق السلطة": من هو الواشي الذي قاد إلى اغتيال خامنئي؟

تصاعدت التكهنات في وسائل الإعلام بشأن هوية الواشي في اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مع تداول فرضيات حول كيفية تمكن الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية من تتبعه والتأكيد على نجاح العملية.

وأفرد برنامج "فوق السلطة" في حلقته بتاريخ (2026/3/6) مساحة واسعة للحديث عن مقتل علي خامنئي وفرضيات اغتياله وأدوات التجسس المستخدمة، التي كانت شرارة لاندلاع الحرب الحالية بين واشنطن وتل أبيب وطهران.

وتداولت تقارير ومصادر مختلفة -حسب الحلقة- فرضية بوليسية مفادها أن طبيب أسنان عميلا للموساد قد يكون زرع جهاز تجسس داخل حشوة منع تسوس لأحد أضراس خامنئي، مما أتاح للموساد تعقبه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن زاوية أخرى، رُوّج أن جاسوسا من العيار الثقيل تمكن من تصوير جثة المرشد بعد الضربة الجوية، وأرسل الصور إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتأكيد نجاح العملية، فضلا عن عمل كاميرات التجسس على الشوارع في طهران.

في الإطار ذاته، كشف تحقيق استقصائي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية -استنادا إلى مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين- أن إسرائيل قضت سنوات في بناء شبكة استخبارية متكاملة مهدت الطريق لاغتيال خامنئي.

ورغم نفي السلطات الإيرانية في البداية وتأكيدها أن خامنئي بخير، خرج نتنياهو ليؤكد أنه شاهد صورة الجثة بأم عينيه، في تصريحات أثارت جدلا واسعا.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي رسميا مقتل المرشد الإيراني بعد الضربات الجوية والصاروخية على طهران وعدد من المدن الإيرانية، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر الشخصيات شرا" في التاريخ، مشيرا إلى أنه لم يستطع الإفلات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ويعكس هذا المشهد -حسب خبراء- قدرة واشنطن وتل أبيب على صياغة سرديات سياسية وعسكرية متداخلة تؤثر على الرأي العام الدولي، وتطرح تساؤلات عن دقة المعلومات المنشورة بشأن فرضيات اغتيال خامنئي وحدوث اختراق استخباري في إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون.

استيلاء ودي!

وتناولت الحلقة أيضا تصريحات ترمب بشأن كوبا، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على الجزيرة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو يتابع هذه القضية مع السلطات في هافانا، في ظل حصار أمريكي مفروض على إمدادات الطاقة منذ يناير/كانون الثاني الماضي بزعم تهديد الأمن القومي الأمريكي.

وطرح هذا التصريح سؤالا على لسان مقدم البرنامج نزيه الأحدب بشأن مدى واقعية ما سماه ترمب "استيلاء وديا" في السياسة الدولية، مقارنة بالمصطلح المعروف في كرة القدم.

وفي هذا السياق، قال ترمب -أمس الخميس- إن إدارته تضع إنهاء الحرب في إيران على رأس أولوياتها قبل الالتفات لملفات أخرى، مشيرا إلى أن العودة لملف كوبا باتت "مجرد مسألة وقت".

وتناولت الحلقة موضوعات أخرى، هذه أبرزها: