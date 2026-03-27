فوق السلطة: هل كُسر وهم التفوق الأمريكي بعد إصابة "إف-35″؟

في حلقة مشحونة بالتصعيد والتحولات في المنطقة، قدّم برنامج فوق السلطة قراءة درامية لمشهد إقليمي يقترب من أخطر مراحله، حيث تتداخل الضربات العسكرية مع الحسابات السياسية والاقتصادية.



وسلّط البرنامج في حلقته بتاريخ (2026/3/27) الضوء على التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، والذي بلغ ذروته مع قصف محيط مفاعل ديمونا، ردا على استهداف منشأة نطنز، في مشهد وصفته الحلقة بـ"معادلة النووي بالنووي"، مما يُنذر بانزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية.

وتناولت الحلقة تفاصيل الضربة الصاروخية الإيرانية التي طالت محيط مجمع ديمونا النووي، معتبرة أنها نقلت الصراع من مرحلة الردع النظري إلى واقع ميداني مباشر.

وأشارت إلى أن الليلة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "الأصعب في معركة الوجود"، شهدت سقوط صاروخ في منطقة سكنية بمدينة عراد، مما أسفر عن دمار واسع وإصابة أكثر من 100 شخص، وسط فشل أنظمة الاعتراض في احتواء الهجوم.

لغز إصابة "إف-35"

وفي محور آخر، ناقشت الحلقة حادثة إصابة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35″، والتي اضطرت للهبوط بعد تعرضها لنيران مباشرة داخل الأجواء الإيرانية.

واعتبر البرنامج أن الحادثة تطرح تساؤلات حول صورة التفوق العسكري الأمريكي، مؤكدا أن "لا سلاح بلا ثغرات"، وأن حتى أكثر المنظومات تطورا تبقى عرضة لمفاجآت الميدان.

الأقصى بلا عيد

وفي مشهد إنساني مؤثر، تناولت الحلقة مرور عيد الفطر دون إقامة الصلاة في المسجد الأقصى، لأول مرة منذ عام 1967.

وأشارت إلى أن القيود الإسرائيلية منعت المصلين من الوصول إلى المسجد، مما دفع المقدسيين لأداء الصلاة في شوارع البلدة القديمة، في مشهد وصفته الحلقة بأنه "عيد بلا تكبيرات داخل الأقصى".

كما رصدت تفاعلات رمزية في إسطنبول داخل جامع الفاتح، حيث عبّر مشاركون عن رفضهم إغلاق المسجد الأقصى عبر لفتات رمزية مستوحاة من التاريخ الإسلامي.

بوتين بين الوفاء والمقايضة

سياسيا، عرضت الحلقة رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران بمناسبة النوروز، وصف فيها بلاده بأنها "شريك موثوق".

لكنها تطرقت في المقابل إلى تسريبات نشرتها "بوليتيكو" عن عرض روسي مزعوم لمقايضة المعلومات الاستخباراتية، وهو ما نفاه المبعوث كيريل ديميترييف بوصفه "مزيفا"، ليبقى التساؤل مفتوحا حول حقيقة الموقف الروسي.

