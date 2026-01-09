فوق السلطة: هل إيران وجهة ترامب المقبلة بعد فنزويلا؟

تطرح تطورات فنزويلا تساؤلات متصاعدة بشأن ما إذا كانت إيران هي التالية على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصعيد سياسي وإعلامي ربط بين الاحتجاجات الداخلية والتهديد بالتدخل الخارجي.

وتتصاعد التهديدات الأميركية لإيران -كما جاء في برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2026/1/9)- إذ قال المحلل الأميركي جيفري ساكس إن ترامب أعلن علنا أن الجيش الأميركي سيكون جاهزا للتدخل إذا قمعت الحكومة الإيرانية المتظاهرين بطريقة لا ترضي الولايات المتحدة.

واعتبر ساكس -خلال حديثه لقناة الجزيرة مباشر- أن الصورة أصبحت "واضحة" بأن إيران هي التالية على القائمة، مرجحا احتمال تحرك عسكري إسرائيلي في أي وقت، أو تدخل مباشر من الولايات المتحدة.

ولم تفوت الولايات المتحدة وإسرائيل فرصة تقديم دعم معنوي للمتظاهرين في إيران، بل تجاوز هذا الدعم التصريحات السياسية، ليصل إلى رسائل مباشرة نُسبت إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، خاطب فيها المتظاهرين بالقول "نحن معكم على الأرض".

وفي السياق نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى دعوات منسوبة للموساد تحث الإيرانيين على النزول إلى الشارع، مع إعلان الوقوف إلى جانبهم.

وكان الرئيس الأميركي قد قال إنه سيوجه ضربة قوية جدا لإيران ويجعلها تدفع ثمنا باهظا "إذا حاولت قمع المظاهرات المناهضة للحكومة".

في المقابل، ردت إيران بتهديد مقابل، إذ لوحت باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة ردا على تهديدات ترامب.

هذا الموقف الإيراني جاء قبل ليلة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية خاطفة نفذتها قوات أميركية خاصة، ثم مثوله أمام محكمة فدرالية في نيويورك.

وينتهج ترامب سياسة التدخل في شؤون الدول، كما أظهرت مقاطع مجمعة له تحدث فيها عن دول مختلفة هي: كوبا وكولومبيا والمكسيك وجزيرة غرينلاند، معتبرا أن عمليات مشابهة لما حدث في فنزويلا "تبدو جيدة".

واتسع نطاق الاحتجاجات في إيران التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد في ظلّ عقوبات أميركية ودولية.

وتحدث التلفزيون الرسمي الإيراني لأول مرة عن الاحتجاجات في البلاد، وأفاد بوقوع ضحايا، وقال إن "عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة وإسرائيل أشعلوا الحرائق وأثاروا العنف.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: