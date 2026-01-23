فوق السلطة: تلويح روسي بالنووي وتهديد إيراني بـ"جهاد شامل"

رفعت تصريحات صادرة عن موسكو وطهران منسوب التهديد في مشهد دولي مثقل بالتوترات، مع تلويح مباشر باستخدام السلاح النووي في أوروبا، وتحذيرات باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية حول العالم.

وأطلق سيرغي كاراغانوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحات وُصفت بالقاسية تجاه دولتين أوروبيتين محوريتين، كما جاء في حلقة (2026/1/23) من برنامج "فوق السلطة".

وخلال مقابلة إعلامية، سُئل كاراغانوف عن خياره الشخصي في حال اندلاع حرب كبرى في أوروبا، وأي الدول قد تستهدفها روسيا أولا بالسلاح النووي، ليجيب بوضوح: بريطانيا وألمانيا، مضيفا أن البداية ستكون بألمانيا.

ورغم استهلاله الحديث بالدعاء ألا تقع حرب من هذا النوع، فإن إجابته المباشرة عكست حدة غير مسبوقة في الخطاب، واستدعاء صريحا لسيناريوهات نووية في قلب القارة الأوروبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على إنتاج أسلحة إستراتيجية، وقد تعلن قريبا عن سلاح جديد في ترسانتها النووية، مبينا أن سباق التسلح النووي قد بدأ بالفعل.

ولم يقتصر تحذير كاراغانوف -المعروف بآرائه ذات النزعة الإمبراطورية- على الساحة الأوروبية، بل ربط بين احتمالات التصعيد العالمي وتطورات الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة قد تتحول إلى فتيل حرب عالمية ثالثة إذا اشتعلت فيها النيران.

وفي طرح لافت، لم يستبعد المستشار الروسي أن تتخلى الولايات المتحدة عن إسرائيل يوما ما أو تتركها غارقة في أتون حرب واسعة.

تهديد إيراني

في المقابل، ارتفعت حدة التهديدات الآتية من طهران، لكن هذه المرة بلهجة دينية صريحة، فقد هدد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ محسن الأراكي الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان "جهاد شامل" في حال تعرض المرشد الإيراني علي خامنئي لأي مساس.

وأكد الأراكي أن فتوى جاهزة ستستهدف، وفق تعبيره، كل المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولتين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن هذا الاستهداف لن يقتصر على البعد العسكري، بل سيشمل كل من ينتمي إلى الولايات المتحدة في قوتها السياسية أو إدارتها العسكرية وجيشها، إضافة إلى الإدارة الاقتصادية ورؤوس الأموال الأمريكية وأصحابها.

وفي أحدث تصريحاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن هناك أسطولا ضخما يتجه نحو إيران "في حال دعت الحاجة"، وإنه يراقب الوضع عن كثب. مذكرا بأنه هدد طهران بتوجيه ضربة قوية لها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام.

وتناولت الحلقة مواضيع أخرى، وهذه أبرزها: