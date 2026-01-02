فوق السلطة.. أبو عبيدة بدون لثام

طوال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعود المشاهد الفلسطيني والعربي أن يرى أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام وهو يلقي البيانات ملثما، دون أن يعرف شكله ولا اسمه الحقيقي.

غير أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشفت لأول مرة عن صورة أبو عبيدة، بعد أن أعلنت عن استشهاده رفقة عدد من قادتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسلطت حلقة (2026/12/2) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على استشهاد أبو عبيدة، وعلى الجدل الذي أثاره تصريح كاهن لبنان بخصوص معارضته لاحتفال المسلمين بالأعياد المسيحية.

ونعى خليفة الملثم الفلسطيني أبو عبيدة، قائلا إن "الشهيد حذيفة سمير عبد الله الكحلوت (أبو إبراهيم) ترجّل بعد عقدين من إغاظة الأعداء وإثلاج صدور المؤمنين ولقي الله على خير حال".

وأعلن الناطق الجديد باسم كتائب القسام استشهاد كل من محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومحمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح في كتائب القسام، والقائد حكم العيسى (أبو عمر)، ورائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع في كتائب القسام، والناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة).

وفي ملف غزة أيضا، أشارت حلقة "فوق السلطة" إلى أن قطاع غزة المدمر والمحاصر خرّج 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في مخيم الشاطئ شمالي القطاع.

وتحت عنوان "غزة تزهر بحفظة القرآن"، أقيم حفل بمناسبة تخرج هؤلاء الحفظة لكتاب الله، ما بعث برسالة أن التعليم لن يتوقف في القطاع وأن الذاكرة الجماعية للغزيين لم تمح، وأن الأجيال الجديدة مازالت تحمل هويتها رغم القصف والنزوح والفقد.

وفي نفس السياق، احتفل الغزيون على أنقاض مجمع الشفاء الطبي بتخرج دفعة من 170 طبيب وطبيبة وحصولهم على شهادة البورد الفلسطيني، وقالت متخرجة إنها عاشت تجربة النزوح المريرة، ورغم ذلك زاولت دراستها ونجحت.

كما تطرقت الحلقة للجدل الذي أثارته تصريحات لرجل دين مسيحي في لبنان، حيث قال إنه يرفض احتفال المسلمين بالأعياد المسيحية قبل أن يؤمنوا بالعقيدة المسيحية، وتحديدا ما يسمى بعيد بشارة السيدة مريم العذراء عليها السلام، الذي أعلنه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قبل عدة سنوات عيدا لجيمع اللبنانيين.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عما إذا كانت الدولة اللبنانية ستعتبر تصريح رجل الدين إثارة للفتن الطائفية ودعوة للكراهية أن أنه كلام رجل من أهل الاختصاص.

وتناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" مواضيع أخرى هي:

ـ دجال غانا أخذ الأموال لبناء السفينة ولم يغرق الكوكب.

ـ هل تلقى نتنياهو علومه الابتدائية على مقاعد أرض الصومال؟

ـ ما هي منظمة أنصار السنة التي تتبنى تفجيرات سوريا؟

ـ الجزائر تردد: يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، وبرلمانها يستجيب.

ـ تايلند وكمبوديا وقعتا السلام، والسودانيون ماضون في حربهم.

ـ مناظرة بين داعية مسلم وشيخ الإلحاد تتسبب بإسلام الألوف.

ـ عراقي يعلن أنه المطلوب رقم واحد لدول الاتحاد الأوروبي.